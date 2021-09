В Башкортостане завершились съемки фильма «Батыр»

В Башкирии завершились съемки полнометражного детского художественного фильма «Батыр». Выход киноленты на большие экраны запланирован на конец весны 2022 года, сообщает ИА «Башинформ».

Согласно имеющимся данным, премьера фильма должна состояться в Уфе и Архангельском районе, где проходили съемки.

Материалы по теме Резонанс души. На Руси дерево использовали для переговоров с духами. Как из него создавались архитектурные шедевры? «Россия — это холодец» Самые популярные и мемные песни об отдаленных уголках страны

В центре сюжета, разворачивающегося на фоне башкирских пейзажей, — история первой любви школьников. Одной из тем киноленты стали лесные пожары, которые наблюдались на территории республики летом 2021 года.

Известно, что в полнометражном фильме снимались в основном непрофессиональные актеры. Так, главные роли достались студенту-программист БГПУ им. Акмуллы Динисламу Хусаинову и студентке Уфимского института искусств Елене Пуховой.

Оценивая картину, министр образования и науки Башкортостана Айбулат Хажин отметил, что художественные фильмы помогают формировать у подрастающего поколения такие качества, как гуманность, человечность, умение любить и быть любимым. «Я уверен, что наш первый опыт не будет комом, новые идеи вынашиваем, мы на этом не остановимся», — заверил он, добавив, что с «Батыром» планируют ознакомить всех школьников республики, включив фильм в образовательные планы.

Агентство указывает, что «Батыр» был снят в рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» по заказу Министерства образования и науки республики. При создании фильма были использованы средства, полученные благодаря сбору и сдаче макулатуры школьниками. На съемки киноленты таким образом собрали более двух миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что уроженец Кабардино-Балкарии, российский режиссер Кантемир Балагов завершил съемки пилотного эпизода сериала The Last of Us («Последние из нас» или «Одни из нас») для американской платформы HBO.