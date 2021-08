Кадр: Игра «The Last of Us»

Режиссер Кантемир Балагов снял пилотный эпизод сериала The Last of Us для HBO

Уроженец Кабардино-Балкарии, российский режиссер Кантемир Балагов завершил съемки пилотного эпизода сериала The Last of Us («Последние из нас» или «Одни из нас») для американской платформы HBO. Об этом кинематографист объявил в Instagram во вторник, 31 августа.

«Моя работа здесь закончена. Я очень благодарен за предоставленную возможность. Это был невероятный опыт со своими взлетами и падениями», — написал Балагов. Режиссер добавил, что теперь планирует вернуться в Россию.

The Last Of Us — серия видеоигр для платформы PlayStation. В январе агрегатор оценок Metacritic назвал The Last of Us Part II лучшей игрой года. Эксклюзив для PlayStation 4 победил с огромным отрывом, набрав более 10 тысяч очков.

В том же месяце стало известно, что Балагов снимет пилотный эпизод сериала по мотивам видеоигры. Кинематографист признался, что является большим фанатом The Last of Us и до последнего не верил, что ему позволят принять участие в работе над проектом. Сценаристом сериала выступит шоураннер «Чернобыля» Крейг Мейзин.

В декабре 2020-го Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса назвала ленту Балагова «Дылда» лучшей картиной года на иностранном языке. Бывший президент США Барак Обама заявил, что «Дылда» стала одним из любимых его фильмов в 2020 году. «Дылда» — вторая после «Тесноты» режиссерская работа Балагова. Премьера состоялась 16 мая 2019-го на Каннском кинофестивале. Кинематографиста включили в список «30 самых перспективных россиян моложе 30 лет» по версии Forbes, а «Дылда» вошла в шорт-лист претендентов на премию на «Оскар».