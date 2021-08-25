Режиссер «Белого ягеля» раскрыл подробности нового фильма о кочевниках

Режиссер фильма «Белый ягель» Владимир Тумаев в интервью «Ленте.ру» раскрыл подробности о своей новой картине, которая покажет жизнь ямальских кочевников.

По словам режиссера, съемки фильма практически завершены, а на данный момент началась стадия монтажа, которая продлится до конца текущего года.

«Фильм недавно снят, теперь до конца года монтаж, — рассказал Тумаев. — Несмотря на одну сцену, которую планируется снять в конце сентября».

Ранее сообщалось, что новый фильм Тумаева «Очаг» посвящен судьбе женщин — хранительниц семейного очага оленеводов. Сам режиссер заявил, что картина основана на реальных событиях. Съемки фильма проходили в районе поймы реки Юрибей.