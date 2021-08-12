Россиянам показали трейлер первой экранизации книги «Один день Ивана Денисовича»

Создатели первой экранизации книги Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» показали трейлер фильма. Ролик опубликован на YouTube-канале Central Partnership.

«Несмотря на несправедливость, голод, унижение и страх, даже в каторжном лагере Иван Денисович сохраняет удивительные свойства русского характера. Работящий и предельно честный, открытый миру, но научившийся выживать даже на краю гибели, он соединяет в себе народную мудрость и беспредельную веру в чудо», — говорится в описании к видео.

Режиссером фильма выступает народный артист РСФСР Глеб Панфилов. Ранее он уже снял сериал по мотивам романа Солженицына «В круге первом». В его новом фильме главные роли сыграют Филипп Янковский, Артур Бесчастный, Александр Караваев. Кроме того, одну из ролей исполнит жена режиссера Инна Чурикова.

Ранее шведская академия вновь рассекретила архивы о присуждении Нобелевской премии по литературе Александру Солженицыну в 1970 году. Из документов следует, что его кандидатура была выдвинута вместе еще с 75 претендентами. Тогда же в седьмой раз на премию выдвинули писателя Владимира Набокова, однако дальнейшего обсуждения его кандидатуры не последовало.