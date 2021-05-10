Шведская академия вновь рассекретила архивы о Солженицыне

Шведская академия вновь рассекретила архивы о присуждении Нобелевской премии по литературе Александру Солженицыну в 1970 году. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 10 мая.

Из документов следует, что кандидатура Солженицына была выдвинута вместе еще с 75 претендентами. Тогда же в седьмой раз на премию выдвинули писателя Владимира Набокова, однако дальнейшего обсуждения его кандидатуры не последовало.

Списки номинантов держатся в секрете 50 лет. Тогда же на награду претендовали бразильский писатель Жоржи Амаду, аргентинский прозаик, поэт, публицист Хорхе Луис Борхес, немецкий писатель Генрих Белль, чилийский поэт Пабло Неруда, французский автор детективов Жорж Сименон.

В январе 2020 года Шведская академия рассекретила информацию о Нобелевской премии Солженицына, согласно которой кандидатура писателя была впервые выдвинута на Нобелевскую премию в 1969 году. Нобелевский комитет согласился с высокой оценкой творчества Солженицына.

Александр Солженицын является лауреатом Нобелевской премии по литературе «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы». Получить диплом и денежную составляющую Нобелевской премии писатель смог после высылки из СССР в декабре 1974 года. В феврале того года он был обвинен в государственной измене и по решению ЦК КПСС лишен советского гражданства.

Вернуться в Россию писатель смог только 20 лет спустя, в 1994 году. Умер в 2008-м в возрасте 89 лет. Он — автор произведений «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом», «Красное колесо», «Матренин двор», «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус» и других.