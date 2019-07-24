Путин посетил Дом русского зарубежья имени Солженицына

Президент России Владимир Путин посетил Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына и пообщался с вдовой писателя Натальей Солженицыной. Об этом в среду, 24 июля, сообщает РИА Новости.
Путин в сопровождении Солженицыной и мэра Москвы Сергея Собянина осмотрел экспозицию, на которой представлены предметы повседневного быта, одежда эмигрантов, поселившихся в различных странах мира. Также главе государства показали ковер с портретом Солженицына, переданный его вдове народным художником СССР и России Таиром Салаховым.
Директор музея Виктор Москвин рассказал, что почти все экспонаты были отправлены потомками эмигрантов из нескольких стран, в том числе Японии, США, Австралии, стран Латинской Америки и Азии. Особое внимание Путина привлекло постановление российского центрального исполнительного комитета и совета народных комиссаров с перечислением категорий лиц, лишенных гражданства.
По итогам экскурсии президент оставил запись в Книге почетных посетителей. Там он отметил, что особенностью русской миграции всегда была духовная связь с родиной. Путин также поблагодарил руководство Дома за создание интересного и поучительного для современников музейного пространства. В разговоре с Натальей Солженицыной глава государства отметил, что современники не должны забывать о трагедии российской эмиграции и повторять ошибки, которые к ней привели.
Александр Солженицын является лауреатом Нобелевской премии по литературе «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы». В 1974 году его выслали из страны и лишили гражданства, вследствие чего вернуться на родину он смог только 20 лет спустя. Умер писатель в 2008 году в возрасте 89 лет. Он похоронен на кладбище Донского монастыря в Москве.