Путин открыл памятник Солженицыну

Президент России Владимир Путин открыл памятник писателю Александру Солженицыну в Москве, передает ТАСС.

Памятник был установлен в Таганском районе между домами номер 11 и 13 на улице, названной в честь Солженицына. Его автором стал народный художник России, скульптор Андрей Ковальчук, который ранее работал над созданием памятников Николаю Второму в Белграде, Александру Второму в Ливадии и мемориала памяти жертв чернобыльской трагедии на Митинском кладбище в Москве.

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Открытие монумента приурочено к празднованию 100-летия со дня рождения писателя, которое отмечается во вторник, 11 декабря. Указ о праздновании этой даты глава государства подписал в 2014 году. В сентябре 2017 года после ряда дискуссий Мосгордума одобрила установку памятника писателю.

Ранее сообщалось, что всего в честь юбилея Солженицына будет проведено около 80 различных мероприятий. В частности, в декабре 2017 года в столице на Тверской улице была установлена мемориальная доска писателю, также авторства Ковальчука.

Александр Солженицын — писатель и общественный деятель, автор книги «Архипелаг ГУЛАГ», лауреат Нобелевской премии по литературе 1970 года. Солженицын умер в Москве в августе 2008 года. Ему было 89 лет.

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