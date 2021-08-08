Из школьной программы Белоруссии исключили Алексиевич, Набокова и Солженицына

В Белоруссии произведения писателей Светланы Алексиевич, Владимира Набокова и Александра Солженицына исключили из школьной программы по русской литературе для 11 класса, написал преподаватель Сергей Дубелевич в своем Facebook.

Дубелевич привел пример, что ранее, «вплоть до этого года», ученики 11 класса школы в рамках курса по литературе изучали такие произведения Солженицына, как «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор». Кроме того, в списке авторов «русскоязычной литературы Беларуси» не указана Алексиевич.

«Не сказать, что все это неожиданно — скорее смешно от таких чиновничьих стараний. Но вот такой факт», — подчеркнул преподаватель.

Сейчас на сайте Национального образовательного портала Белоруссии опубликована школьная программа на будущий учебный год, а также принятая в 2017 году программа, по которой в школах занимались и в прошлом году.

В предыдущей программе в разделе «Место и роль в литературном процессе диссидентской литературы» были включены произведения Солженицына, Набокова, а также Виктора Некрасова, Евгении Гинзбург и Варлама Шаламова. При этом в обновленный список книги Солженицына и Набокова не добавили.

Кроме того, среди творчества белорусских писателей на русском языке в разделе «Проза. Человек и война» была указана книга лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич «Последние свидетели». В новой программе ее заменили творчеством председателя союза писателей Белоруссии Николая Чергинца.

Ранее из программы украинских школ исключили «Собачье сердце» Михаила Булгакова и «Мальчик у Христа на елке» Федора Достоевского. Также отказались от изучения ряда других произведений русских писателей, в числе которых книги Андрея Платонова и Александра Куприна.