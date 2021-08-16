Режиссер «Белого ягеля» снимет еще один фильм о жизни ямальских кочевников

Режиссер Тумаев поставил еще один фильм, рассказывающий о жизни ямальских кочевников

Режиссер фильма «Белый ягель» Владимир Тумаев вместе с ООО «Альфа-студия фильм» начал работу над выпуском в свет новой картины «Очаг». Ее главной темой стала судьба женщин — хранительниц семейного очага оленеводов. Об этом сообщает «СеверПресс».

«Создание фильма "Белый ягель" показало, что на Крайнем Севере много еще тем и сюжетов, не освоенных и не раскрытых российским кинематографом. И в одном фильме невозможно отразить все богатство и разнообразие жизни северных народов. Поэтому мы решили снять еще одну картину», — поделился режиссер.

По его словам, фильм основан на реальных событиях. Как отметили в департаменте внешних связей ЯНАО, главный посыл картины заключается во всемерной поддержке выбора молодых людей жить и работать на земле предков. Так, получив образование, они возвращаются из городов в тундру, принимающую своих «детей». Кинокартина призвана передать красоту природы и гармонию жизни на Ямале, а также изменить стереотипы восприятия края только как источника нефти и газа.

«Моя режиссерская позиция в фильме выражается в бережном отношении к существующему укладу жизни кочевников, оказании им всесторонней помощи для сохранения самобытного образа жизни, который, пожалуй, остался в такой полноте только в России, если иметь в виду малочисленные коренные народы мира вообще», — заключил Тумаев.

Известно, что съемки будут проходить в районе поймы реки Юрибей.

Ранее создатели первой экранизации книги Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» показали трейлер фильма. Режиссером картины выступил народный артист РСФСР Глеб Панфилов. Он уже снимал сериал по мотивам романа Солженицына «В круге первом». В его новом фильме главные роли сыграют Филипп Янковский, Артур Бесчастный, Александр Караваев. Помимо этого, одну из ролей исполнит жена режиссера Инна Чурикова.