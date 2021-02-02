В США снимут фильм о борьбе интернет-троллей с финансистами Уолл-стрит

Американская киностудия Metro-Goldwyn-Mayer купила права на киноадаптацию книги писателя Бена Мезрича о борьбе интернет-троллей форума Reddit с финансистами Уолл-стрит. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что сама книга еще не написана, однако компания MGM увидела потенциал истории на раннем этапе. Новое произведение Мезрича под названием «Антисоциальная сеть» расскажет историю о том, как несколько хедж-фондов в конце января текущего года намерено создавали ситуацию на рынке ценных бумаг, при которой компания GameStop, специализирующаяся на продаже видеоигр и игровых консолей, приблизилась к банкротству. Тогда за розничную сеть заступились пользователи форума Reddit. Они стали массово скупать акции, тем самым повышая стоимость GameStop и причиняя миллиардные убытки хедж-фондам.

В 2010 году по книге Мезрича «Миллиардеры поневоле: Основание Facebook», сняли фильм «Социальная сеть», постановкой которого занимался режиссер Дэвид Финчер. Продюсерами новой экранизации уже назначены Майкл Де Лука (франшиза «Пятьдесят оттенков», «Капитан Филлипс») и Аарон Райдер («Престиж», «Прибытие»).

Ранее сообщалось, что некоторые стриминговые платформы скрыли фильмы о биржевой торговле после того, как пользователи Reddit скупили акции сети магазинов GameStop. В США оказались недоступны такие фильмы, как «Волк с Уолл-Стрит», «Уолл-Стрит», «Игра на понижение» и «Бойлерная».