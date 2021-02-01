В США скрыли фильмы о биржевой торговле после мести юзеров Reddit инвестфондам

Стриминговые платформы Netflix, Hulu, а также Disney+ скрыли фильмы о биржевой торговле после того, как пользователи Reddit скупили акции сети магазинов по продаже видеоигр и игровых консолей GameStop, сильно упавшие в цене, чтобы проучить профессиональные инвестиционные хеджфонды, которые играли на понижение акций. На это обратило внимание The Verge.

По данным издания, к выходным в США оказались недоступны такие фильмы, как «Волк с Уолл-Стрит», «Уолл-Стрит», «Игра на понижение» и «Бойлерная». Единственным доступным вариантом просмотра картин о биржевой торговле стали покупка или аренда. Ни один из сервисов не прокомментировал ситуацию.

В результате действий юзеров онлайн-платформы за пару недель акции компании выросли более чем в десять раз, а ряд фондов был вынужден закрыть свои короткие позиции («шорты») с миллиардными убытками. Так, в пятницу, 29 января, акции GameStop выросли на 68 процентов, их цена составила 325 долларов за штуку.

Американские брокеры в ответ на действия мелких инвесторов начали вводить ограничения на торговлю акциями GameStop и бумагами других компаний, попавших в поле зрение WallStreetBets. Власти США в свою очередь начали проверку действий брокеров после приостановки ими торговли с определенными волатильными акциями.