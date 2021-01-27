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Disney купил права на российский сериал «Перевал Дятлова»

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Кадр: сериал «Перевал Дятлова»

Немецкое отделение компании Disney приобрело права на показ российского сериала «Перевал Дятлова». Об этом сообщает РИА Новости в среду, 27 января.

Права на показ были куплены немецким отделением Disney у немецкой дистрибьюторской компании Beta Film. Телевизионное шоу будут транслировать для немецкоговорящей аудитории на платном канале Fox German, а также для зрителей из других стран, включая Норвегию, Финляндию, Швецию, Данию и Исландию на платформе SVOD Cirkus.

«Перевал Дятлова» посвящен событиям зимы 1959 года, когда группа опытных советских туристов отправилась в поход на лыжах по горам Северного Урала. Участники экспедиции скончались при неясных обстоятельствах. Шоу было признано лучшим российским сериалом 2020 года по версии пользователей портала «Кино Mail.ru».

В декабре 2020-го российский сериал «Эпидемия» вошел в десятку лучших иностранных шоу на сервисе Netflix.

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