Российский сериал «Эпидемия» вошел в десятку лучших иностранных шоу на Netflix

По итогам 2020 года российский сериал «Эпидемия» (To The Lake) вошел в десятку лучших иностранных шоу на стриминговом сервисе Netflix. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказали в пресс-службе кинокомпании 1-2-3 Production, которая занималась производством «Эпидемии», в октябре отечественный проект две недели продержался в топ-10 самых просматриваемых сериалов на платформе. «Действительно, успех в Америке — самой важной для Netflix территории, где русский сериал впервые попал в топ-10 и оказался № 8 среди неанглоязычных проектов за год, — вселяет веру в то, что лед тронулся. И что теперь российские сериалы будут востребованы по всему миру», — отметил продюсер шоу Валерий Федорович.

Ранее американский писатель Стивен Кинг расхвалил «Эпидемию». Он отметил, что в сериале все пьют водку. Кинг также сравнил его со спагетти-вестернами, похвалив операторскую работу.

В России «Эпидемия» режиссера Павла Костомарова вышла в ноябре 2019 года. 7 октября 2020-го сериал появился на платформе Netflix. По сюжету жителей Москвы поражает неизвестный смертельный вирус, главные симптомы которого кашель и обесцвечивание глаз. Шоу основано на романе российской писательницы Яны Вагнер «Вонгозеро», написанном в 2011 году.