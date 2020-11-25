Россияне полюбили фильмы-катастрофы на фоне пандемии коронавируса

Самыми просматриваемыми в 2020 году среди россиян картинами стали фильмы-катастрофы, пик их популярности пришелся на период всеобщей самоизоляции в стране весной. Об этом изданию «Ридус» рассказал глава пресс-службы онлайн-кинотеатра Megogo Виталий Рязанцев.

Пик активности по просмотрам в стриминговых видео-сервисах пришелся на апрель 2020-го на фоне введения режима самоизоляции, отметил Рязанцев. При этом самыми популярными картинами стали фильмы-катастрофы. Летом этот тренд ушел, и вновь стали популярны комедии и семейное кино.

Американский фильм-катастрофа «Заражение», который вышел в прокат в 2011 году, возглавил десятку самых полюбившихся россиянами кинолент за 2020-й, обогнав даже новые блокбастеры. В самой картине рассказывается о пандемии неизвестного вируса, охватившей весь мир. В лидерах онлайн-проката также значатся хоррор «28 дней спустя» и российский сериал «Эпидемия».

Также в топ-10 вошли хиты прошлого года: «Джентельмены», «Джокер», «Джуманджи: Новый уровень», «Ford против Ferrari», «Достать ножи», «Однажды в... Голливуде» и «Малефисента: Владычица тьмы». Наиболее популярным мультфильмом среди россиян за этот год стала картина «Холодное сердце 2», на втором месте — мультсериал «Маша и Медведь».