Российский мультфильм вошел в топ-5 самых любимых детских брендов в мире

Российский анимационный сериал «Маша и Медведь» вошел в топ-5 самых любимых детских развлекательных брендов в мире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании Animaccord.

По результатам опроса исследовательского агентства Kidz Global, «Маша и Медведь» попал в пятерку самых любимых мультфильмов среди девочек до шести лет. Он также оказался крайне популярен у детей в возрасте до шести лет в Европе и Латинской Америке.

Российский мультфильм «Маша и Медведь» переведен на 39 языков.

Ранее создатели «Маши и Медведя» выступили с призывом оставаться дома во время пандемии коронавируса и отправили героев сериала на самоизоляцию. В новом эпизоде они рассказали о правилах гигиены и о том, что делать, если нельзя выходить из дома.