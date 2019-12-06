«Машу и Медведя» запустят в Китае

Российский мультфильм «Маша и Медведь» впервые запустят на одной из самых популярных медиаплатформ Китая Xigua Video. Об этом сообщили в пресс-службе студии-правообладателя Animaccord, передает ТАСС.

Соответствующую сделку компания заключила с Beijing Bytedance Network Technology Co., Ltd. Таким образом, мультсериал будет доступен на различных китайских видеоплатформах и в приложениях. В частности, речь идет о первом и втором сезоне мультика и спин-оффе «Машины Сказки».

Отмечается, что «Маша и Медведь» является самым востребованным российским мультсериалом в мире. В настоящее время он переведен на 36 языков и вещается в более чем ста странах мира.

Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Культура», на проведение которого выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

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