«Машу и Медведя» отправили на самоизоляцию

Герои анимационного сериала «Маша и Медведь» в новом эпизоде рассказали о правилах гигиены и о том, что делать, если нельзя выходить из дома. Ролик под названием «Чем заняться дома» вышел в субботу, 11 апреля. В нем собраны самые популярные моменты сериала.

Как пояснили в пресс-службе компании Animaccord, отправив героев на самоизоляцию, они поддержали акцию создателей сериала All in the Family («Когда все дома»), сообщает РИА Новости

Ранее к этой акции присоединились крупные телеканалы в разных странах мира, в том числе итальянские RAI и DeA Junior, британский Tiny Pop и мексиканский Televisa.

Число заболевших COVID-19 во всем мире приблизилось к 1,7 миллиона человек. На первом месте по числу случаев идут США. Если динамика смертности не изменится, то в ближайшие пару дней они опередят по количеству летальных случаев Италию.

В России на утро субботы, 11 апреля, зарегистрированы 1667 новых случаев заражения инфекцией. Почти две трети пришлось на Москву — 1030 человек. За весь период эпидемии в России умерли 106 заболевших с подтвержденным диагнозом, 1045 человек выздоровели.

