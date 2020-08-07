Опубликован рейтинг самых успешных российских онлайн-сериалов. Список представил журнал Forbes.

При создании рейтинга учитывались такие показатели, как количество зрителей, индекс зрительского интереса (запросы в поисковиках), профессиональное признание и рейтинг IMDb. Лучшим проектом оказался «Домашний арест», сценаристом и продюсером которого выступил Семен Слепаков. На втором месте — «Эпидемия» Павла Костомарова. Замкнуло тройку шоу Константина Богомолова и Дарьи Жук «Содержанки».

В десятку также вошли сериалы «Чики», «Колл-центр», «Шторм», «Бывшие», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Лучше, чем люди» и «Звоните ДиКаприо».

В апреле стало известно, какие сериалы смотрели россияне во время самоизоляции. Наиболее популярным шоу оказался «Колл-центр». Следом за ним идут «Последний министр» и «Магомаев». В первой десятке оказались и сериалы «Эпидемия», «Патриот», «Проект "Анна Николаевна"», «Содержанки», «Мир Дикого Запада», «Рик и Морти» и «Половое воспитание».