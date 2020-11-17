Юристы объяснили невозможность закрыть сериал «Перевал Дятлова»

Юристы объяснили невозможность закрыть сериал телеканала ТНТ «Перевал Дятлова». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Адвокат Фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов заявил, что родственники погибших «дятловцев» готовят иск к создателям проекта. «В сериале оставили имена, отчества и фамилии туристов, это надо согласовывать с родственниками», — отметил юрист.

По информации издания, все родственники погибших туристов дали согласие на использование реальных имен после просмотра двух эпизодов сериала. Однако сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова отказалась встречаться с авторами проекта.

Юристы прокомментировали заявление Черноусова и отметили, что шансы на положительный исход дела минимальны. «При рассмотрении судами исков, связанных с защитой чести и достоинства, судья должен выяснить, имеется ли факт распространения ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительности», — рассказали адвокаты, уточнив, что иск не будет удовлетворен судом, если хотя бы одно из указанных обстоятельств отсутствует.

В феврале 2019 года Генпрокуратура объявила о проведении проверки по делу группы Дятлова. На пресс-конференции в июле 2020 года представитель управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков заявил, что группа Дятлова погибла под лавиной. Из-за плохой видимости люди не смогли найти палатку, после того как покинули ее. Он также уточнил, что причиной гибели стало то, что туристы отошли на 50 метров от своего расположения, а видимость в тех погодных условиях была только 16 метров.

16 ноября на телеканале ТНТ состоялась премьера художественного сериала «Перевал Дятлова», состоящего из восьми серий. Авторы проекта пообещали раскрыть тайну гибели группы Дятлова, представив собственную версию событий на основе изученных материалов.