Адвокат фонда Дятлова прокомментировал официальную версию гибели туристов

Евгений Черноусов, адвокат общественного фонда памяти группы Дятлова, не согласился с официальной версией гибели туристов на перевале в 1959 году. Его слова передает ТАСС.

Ранее Генпрокуратура России заявила, что причиной гибели людей стала лавина. «Мы не согласны, мы все проанализируем, что там прозвучало. Фактически ничего эта проверка не дала. Ничего нам не пришло», — прокомментировал Черноусов. По его мнению, единственная возможная версия является техногенной.

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В феврале прошлого года, спустя 60 лет после произошедшего, Генпрокуратура объявила о проведении проверки по делу группы Дятлова. На пресс-конференции в субботу, 11 июля, представитель управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков заявил, что группа Дятлова погибла от лавины. По его словам, из-за плохой видимости люди не смогли найти палатку, после того как покинули ее. Он также уточнил, что причиной гибели стало и то, что туристы ушли на 50 метров от своего расположения, но видимость в тех погодных условиях была только 16 метров.

Перевал назван в память о туристической группе под руководством Игоря Дятлова, погибшей зимой 1959 года на Северном Урале.Тогда при невыясненных обстоятельствах погибли девять лыжников туристического клуба Уральского политехнического института. По официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых из них были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти. В ходе расследования были отработаны различные версии происшествия: обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, а также ссора между туристами.

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