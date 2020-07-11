Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году является лавина — такие результаты проверки объявил на пресс-конференции представитель управления Генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, передает РИА Новости.

По его словам, из-за плохой видимости люди не смогли найти палатку, после того как покинули ее. Кроме того, причиной гибели стало и то, что группа ушла на 50 метров от своего расположения, но видимость в тех погодных условиях была только 16 метров.

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Следователи провели эксперимент, подтвердивший, что с закрытыми глазами найти палатку, даже если знаешь, в каком она направлении, невозможно. Поэтому туристы решили спуститься дальше и разжечь костер. При попытке возвращения к лагерю, они замерзли, так как температура была около минус 40-45 градусов.

«Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», — озвучил вывод Курьяков.

Новой проверкой по выяснению причин трагедии прокуратора занялась в феврале 2019 года из-за обращений, поступающих от родственников погибших туристов. Планировалось проведение девяти экспертиз. Назывались три главные версии случившегося — лавина, снежная доска (плотный пласт мелкозернистого снега, нередко провоцирующий сход лавины) и ураган.

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