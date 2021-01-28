Netflix выпустит новый аниме-сериал о Ларе Крофт

Cтриминговый сервис Netflix планирует выпустить аниме-сериал про Лару Крофт — главную героиню серии компьютерных игр Tomb Raider компании Square Enix. Об этом сообщает TVLine.

Новый проект станет продолжением истории трилогии Tomb Raider. Его производством займется компания Legendary.

Сценарий к сериалу напишет Таша Хуо, известная работой над приквелом фэнтезийного сериала «Ведьмак» The Witcher: Blood Origin. В настоящее время информация о примерных сроках выхода картины отсутствует.

Два фильма о Ларе Крофт с Анджелиной Джоли в главной роли в 2001-м и 2003 годах собрали по всему миру 432 миллиона долларов. В фильме о молодой авантюристке, который вышел в 2018 году, Джоли сменила Алисия Викандер.

Посвященные приключениям героини видеоигры Tomb Raider, которые выходят с 1996 года, в общей сложности проданы тиражом более 58 миллионов копий. Tomb Raider считается одной из самых успешных игровых франшиз в истории.