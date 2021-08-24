Marvel выпустила финальный трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

Студия Marvel выпустила финальный трейлер супергеройского фильма «Человек-паук: Нет пути домой» после того, как неизвестные слили в сеть его неполную версию. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте ленты.

В видео показали, что в картине будут присутствовать отсылки к «Человеку-пауку» с Тоби Макгуайром, а также персонажи из трилогии. Так, к образу доктора Отто Октавиуса вернется голливудский актер Альфред Молина, исполнивший эту роль в «Человеке-пауке 2» режиссера Сэма Рэйми.

Ранее в сеть слили трейлер нового фильма о Человеке-пауке, о чем рассказали в The Hollywood Reporter. Сам ролик был снят на мобильный телефон с дисплея другого смартфона. Отмечается, что показанная версия не являлась финальной, так как видео еще находилось на стадии пост-продакшна: в некоторых сценах были видны незавершенные спецэффекты.

Комментируя слив в Instagram, исполнитель главной роли Том Холланд заявил, что создатели «Человека-паука» «еще не готовы» к премьере трейлера.

В России «Человек-паук: Нет пути домой» выйдет 16 декабря 2021 года. Подробности о ленте, а также детали сюжета авторы держат в тайне. В актерский состав грядущей картины войдут также Бенедикт Камбербэтч, Зендея, Мариса Томей, Джейми Фокс и другие.