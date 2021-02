Киану Ривзу предложили роль Сергея Николаевича в новом фильме Marvel

Киностудия Sony Pictures предложила американскому актеру Киану Ривзу роль в новом фильме по комиксам Marvel. Об этом сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на источник.

Звезда «Матрицы» может исполнить роль суперзлодея Крейвена-Охотника, настоящее имя которого — Сергей Николаевич Кравинов. Кинокартина «Крейвен» режиссера Джей Си Чандора станет спин-оффом новой серии фильмов «Человек-паук».

Отмечается, что в настоящее время контракт с Ривзом не подписан. Также, по информации источника, лента выйдет со «взрослым» рейтингом.

Антигерой Крейвен-Охотник был создан писателем Стэном Ли и художником Стивом Дитко и впервые был задействован в комиксе о Человеке-пауке в 1964 году. В киновселенной комиксов Marvel персонаж еще не появлялся.

В декабре прошлого года Marvel Studios анонсировала ремейк серии фильмов «Фантастическая четверка». Представители студии отметили, что режиссером ленты станет Джон Уоттс, приложивший руку к съемкам экранизации комиксов про Человека-паука с Томом Холландом.