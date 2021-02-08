Студия Marvel уволила актера за масштабный спойлер сериала «Ванда/Вижн»

Студия Marvel предположительно уволила актера испанского дубляжа сериала «Ванда/Вижн» Родри Мартина за масштабный спойлер пятого эпизода. Об этом пишет The Independent в понедельник, 8 февраля.

Внимание! Далее следуют спойлеры к пятому эпизоду сериала «Ванда/Вижн»

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В финале пятой серии супергеройского телешоу на экране появляется брат Ванды Пьетро Максимофф. Роль Пьетро во франшизе «Мстители» исполнял актер Аарон Тейлор-Джонсон — он появился в ленте «Мстители: Эра Альтрона», также его показали в сцене после титров в фильме «Первый мститель: Другая война». Однако в «Ванде/Вижне» в роли Пьетро предстает актер Эван Питерс, игравший другую версию этого персонажа, также известного как Ртуть, во франшизе «Люди Икс». При этом кадровая перестановка происходит в самом сюжете сериала — его персонажи отмечают, что в роли Максимоффа появился другой человек.

Родри Мартин, озвучивавший Ртуть во франшизе «Люди Икс» для испаноязычной публики, объявил своим подписчикам в соцсетях, что принял участие в работе над «Вандой/Вижном». Из-за этого поклонники предположили, что вместо Аарона Тейлора-Джонсона брата Ванды сыграет Эван Питерс. Позже они заметили, что имени Мартина нет в титрах — вместо него актером озвучки Пьетро указан Мануэль Гимено. При этом сам Мартин утверждал, что закончил работу над озвучкой телешоу.