Сыгравший суперзлодея в «Мстителях» актер выложил свое голое фото

Актер Джош Бролин, который исполнил роль суперзлодея Таноса в киновселенной Marvel, опубликовал в социальной сети свои голые фото. Смелые снимки он разместил в своем Instagram-аккаунте.

Фото опубликовано @joshbrolin

52-летний артист на фото сидит на стуле абсолютно голый и держит в руках кружку. «В конце концов, о жизни будут судить по тому, как часто вы обнажались. Никто не говорил, что это метафора», — подписал Бролин свою запись.

Ранее газета New York Post назвала Таноса, которого сыграл Джош Бролин в фильмах «Мстители: Эра Альтрона», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал», самым популярным кинозлодеем всех времен. На втором месте оказался Дарт Вейдер из четвертой части «Звездных войн», которого сыграл Дэвид Проуз. Замкнул тройку лидеров Джокер из фильма «Темный рыцарь», роль которого досталась Хиту Леджеру.