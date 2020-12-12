В Marvel пообещали перезапустить «Фантастическую четверку»

Marvel Studios анонсировала перезапуск «Фантастической четверки». Об этом сообщается в заявлении пресс-службы студии, опубликованном 11 декабря.

Представители студии указали, что режиссером картины станет Джон Уоттс, приложивший руку к съемкам кинокомикса про Человека-паука с Томом Холландом. Вместе с анонсом Marvel опубликовала короткий тизер. Имена актеров, которым предстоит сняться в ленте, пока не сообщаются.

Раскрывая планы на 2021 год, студия анонсировала еще несколько крупных проектов. По словам представителей Marvel, в следующем году планируется вывести на экраны 10 сериалов про супергероев. В частности, речь идет о «Ванде/Вижн», «Соколе и Зимнем солдате», «Локи», анимационном сериале об альтернативной вселенной под названием «Что, если?», а также «Мисс Марвел», «Соколином глазе» и других проектах, о которых станет известно позднее.

Также в студии рассказали и о планах, касающихся полнометражных фильмов. Так, стало известно о возвращении Рейчел Макадамс в новой части «Доктора Стрэнджа», которая выйдет 25 марта 2022 года. Кроме того, в Marvel раскрыли роль Кристиана Бейла в фильме «Тор: Любовь и гром» — как оказалось, он исполнит роль злодея Горра, также известного как Убийца богов.

Помимо прочего, отмечается, что Джеймс Ганн к 2022 году снимет праздничный спешл по «Стражам Галактики».

Ранее сообщалось, что создатели «Черной пантеры» отказались искать замену во второй части франшизы умершему актеру Чедвику Боузману. Авторы сосредоточатся на других персонажах из первого фильма. Глава студии Marvel заявил, что так они почтут память актера.