Роберт Дауни-младший заявил об уходе из киновселенной Marvel

Голливудский актер Роберт Дауни-младший заявил о своем уходе из киновселенной Marvel. В подкасте SmartLess он подтвердил, что не будет больше появляться в лентах студии. Слова актера цитирует РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналиста о том, на какой стадии находятся его проекты в киновселенной, Дауни-младший заявил, что все они уже закончены. Таким образом, он опроверг и те слухи, которые гласили о его возможном возвращении к роли Железного человека в фильме «Черная вдова».

О том, что в лентах от Marvel он, скорее всего, больше сниматься не будет, актер говорил еще в январе.

В прошлом году сообщалось, что Роберт Дауни-младший предложил сменить пол Железного человека. Артист поддержал появление женского персонажа в киновселенной во время выступления на мероприятии Gene Siskel Film Center Gala.