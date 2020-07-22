Одержимая фанатка Киану Ривза начала преследовать его возлюбленную

Одержимая фанатка актера Киану Ривза начала преследовать его возлюбленную Александру Грант. Об этом сообщает The Blast.

Художница добилась запретительного судебного приказа в отношении 67-летней поклонницы Кэтрин. Теперь ей запрещается приближаться к Грант, а также к местам, где она живет и работает. Кроме того, фанатка не имеет права связываться с художницей в соцсетях или публиковать ее фотографии в интернете.

Уточняется, что суд вынес временный запретительный приказ. На сентябрь назначено слушание, в ходе которого будет решен вопрос о его продлении.

О том, что Киану Ривз встречается с Александрой Грант, стало известно осенью 2019 года. Пару заметили вместе на благотворительном мероприятии LACMA Art + Film в Музее искусств Лос-Анджелеса. Они улыбались и держались за руки. 55-летний Ривз и 47-летняя Грант знакомы достаточно давно — в 2011 году вышла книга Ode To Happiness («Ода счастью»), над которой они работали вместе.