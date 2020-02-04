В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

В украинском учебнике по всемирной истории, предназначенном для учеников 10-х классов, обнаружили голливудского актера Киану Ривза. Об этом сообщает информационный портал «Украина.ру».

Грустного артиста, одетого в деловой костюм, прифотошопили к известному снимку «Обед на небоскребе», сделанному в 1932 году. Уточняется, что фотографию использовали для иллюстрации главы про смену статуса США в мире после Первой мировой войны.

Учебник по всемирной истории был издан в 2018-м году и одобрен украинским министерством образования. Пособие, автором которого оказался Игорь Щупак, издавалось за счет государственного бюджета.

Позднее Щупак прокомментировал случившееся в своем Facebook-аккаунте. Он пояснил, что изначально не заметил Киану Ривза на предложенном иллюстратором снимке, однако позднее обратил внимание на мем и предложил оставить его в учебнике. Автор пособия заявил, что остается лишь поблагодарить голливудского артиста за то, что ему удалось привлечь внимание к истории.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!