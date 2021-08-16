Тестовый запуск «сухого» фонтана во Владивостоке попал на видео

На центральной площади Владивостока провели тестовый запуск «сухого» фонтана. Видео с места запуска появилось в Instagram-аккаунте irecommend_vdk, на видеозапись обратил внимание портал VladNews.

На кадрах видно, что струи воды сопровождает лазерная анимация.

Согласно имеющимся данным, объект должны сдать в эксплуатацию к 1 сентября. Поскольку рабочие своевременно выполняют намеченный план, ожидается, что новое место отдыха начнет радовать местных жителей и гостей города уже в начале осени.

Указывается, что новый объект способен трансформироваться: во время работы фонтан бьет из плоскости покрытия, а при отключении системы территорию можно использовать также, как и остальное пространство площади.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде открыли новый пляж с велодорожкой и зоной тихого отдыха. Отмечалось, что теперь в прибрежной зоне есть детские площадки, место для выгула собак, зона тихого отдыха, дорожки для велосипедистов, а также зона с шезлонгами и раздевалками.