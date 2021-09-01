В Иванове завершился Международный кинофестиваль имени Тарковского

В Иванове завершился XV Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало». Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что на фестивале прошли более 40 кинопоказов и 20 творческих встреч. В основном конкурсе участвовали девять картин из Болгарии, Грузии, Германии, Индии, Великобритании, России, Косова, Кыргызстана и Монголии. Главный приз фестиваля получил фильм «Бебиа, по моему единственному желанию» Жужи Добрашкуса. Лучшим режиссером признана Норика Сефа за ленту «В поисках Венеры». Награду за достижения в дебютном полном метре получил Винот Радж за картину «Камушки».

Ранее сообщалось, что в Калининграде стартовал фестиваль искусств «Балтийские сезоны». Спектаклем открытия стала постановка «Люся. Признание в любви» Государственного академического театра имени Вахтангова. Спектакль поставлен по книгам народной артистки СССР Людмилы Гурченко.