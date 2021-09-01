В Калининграде открыли «Балтийские сезоны»

В Калининграде стартовал фестиваль искусств «Балтийские сезоны». Спектаклем открытия стала постановка «Люся. Признание в любви» Государственного академического театра имени Вахтангова, пишет «Клопс» в среду, 1 сентября.

Спектакль поставлен по книгам народной артистки СССР Людмилы Гурченко, ее сыграла заслуженная артистка России Нонна Гришаева.

Фестиваль, в этом году посвященный 100-летию Театра имени Вахтангова, пройдет в Калининграде по 6 сентября. Как уточняет ТАСС, также на «Балтийских сезонах» покажут постановку «Крик лангусты» по пьесе Джона Марелла, моноспектакль народного артиста России Евгения Князева «Пиковая дама» по повести Пушкина и «Лес» по пьесе Островского.

«Балтийские сезоны» проводятся в Калининграде ежегодно. В 2019-м в фестивале приняли участие театр имени Комиссаржевской, МХАТ имени Горького, Et Cetera, Московский драматический театр имени Пушкина и Государственный академический центральный театр кукол имени Образцова, а также белорусский Национальный академический драматический театр имени Горького.