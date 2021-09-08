В бывшем военном городке в Новосибирске появится музей современного искусства

В Новосибирске, на территории бывшего военного городка номер 17, планируют открыть музей современного искусства — проект реконструкции подготовят к 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

Неиспользуемый земельный участок передал региону министр обороны России Сергей Шойгу. «Мы сюда привлекли и Министерство культуры Новосибирской области, это была серьезная работа. Концепция была презентована мэру Новосибирска, она была утверждена», — сказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Отмечается, что на территории городка общей площадью 48 гектаров находится более 30 зданий, которые признаны памятниками истории регионального значения — они нуждаются в ремонте и реставрации.

Ранее в сентябре директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выступил с предложением создать во Владивостоке аналог Дворцовой площади. По его словам, на ней планируется проводить культурные мероприятия в целях развития бренда санкт-петербургского музея на Дальнем Востоке.