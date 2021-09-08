В Воронеже откроется выставка об истории реки Дон

В пятницу, 10 сентября, в выставочном зале музея-заповедника «Костенки» откроется выставка «Подонье: русло истории». Об этом сообщило РИА «Воронеж».

Посетители выставки увидят орудия, с помощью которых наши предки охотились на мамонтов, сосуды скотоводов и предметы быта и культуры кочевых народов древности.

Как рассказали в музее, реки всегда были важнейшей частью для возникновения и развития цивилизаций.

«Река Дон сыграла важную роль на ранних этапах становления человечества. Именно на Дону, в Костенках расположены важнейшие с исторической точки зрения стоянки первобытных людей», — сообщили там.

В музее добавили, что Дон значительно повлиял на Великое переселение народов, а в начале IX века Подонье начали заселять племена восточных славян.