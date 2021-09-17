На реконструкцию Костромского театра кукол выделят более 108 миллионов рублей

На реконструкцию Костромского областного театра кукол в рамках нацпроекта «Культура» будет выделено более 108 миллионов рублей. Об этом во время рабочего визита в Кострому рассказала министр культуры России Ольга Любимова, ее слова приводит пресс-служба ведомства.

«В рамках нацпроекта «Культура» театр получит средства на комплексную реконструкцию. Уже подготовлена проектно-сметная документация и продолжаются конкурсные процедуры», — уточнила Любимова, которой в ходе поездки удалось ознакомиться с проектом реставрации здания театра, возведенного в начале 20 века.

Министр добавила, что во время ремонта культурное учреждение продолжит работу: для этого гастрольный график артистов расширят и дадут возможность разместить необходимый реквизит и оборудование в других театрах города. Любимова также обратила внимание, что при обновлении здания кукольного театра следует принять во внимание потребности зрителей с ограниченными возможностями.

В Минкульте отметили, что Костромской областной театр кукол считается одним из старейших в стране. Культурное учреждение располагается в возведенном в 1896 году здании, в котором прежде размещалась народная читальня имени А.Н. Островского.

Ранее сообщалось, что реконструкцию театра кукол запланировали и в Башкирии. Уточнялось, что на проведение работ будет выделено 778,5 миллионов рублей, при этом 250 миллионов рублей из упомянутой суммы будут взяты из средств федерального бюджета, а еще 528,5 миллиона — из бюджета республики.