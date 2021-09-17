В Самаре пройдет выставка в честь Дня машиностроителя

23 сентября в Самаре пройдет выставка «От идеи до машины. Наука, технологии, производство»

В Самаре в честь Дня машиностроителя пройдет выставка-ярмарка «От идеи до машины. Наука, технологии, производство». Об этом сообщается на сайте администрации города.

Мероприятие, приуроченное также к 170-летию Самарской губернии и Году науки и технологий, состоится 23 сентября на территории парка «Струковский сад».

Гостям продемонстрируют научные разработки молодых ученых Самарского университета имени Королева и СамГТУ и расскажут, какие методики используют в машиностроительной отрасли. Также свои экспонаты покажут ведущие предприятия.

Отмечается, что парке организуют тематическую фотозону, а музеи и библиотеки разместят выставочные стенды. Кроме того, зрители смогут посетить интерактивную выставку «Живая история Самарской губернии».

Наконец, для гостей подготовят анимационную программу и выступление инструментальных коллективов и исполнителей.

Ранее россиянам рассказали, как можно посетить главные достопримечательности Самарской области за несколько дней. Выяснилось, что лучшие локации региона собраны в четырехдневном брендовом туре «Жигулевские выходные» — в 2020 году он был одобрен Ростуризмом и признан национальным маршрутом по Самарской области.