В Самаре появился гостевой дом Дагестана

В Самаре открылся не имеющий аналогов в России этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов» с гостевым домом Дагестана. Об этом сообщает РИА «Дагестан».

На мероприятии присутствовали заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, врио главы Республики Северная Осетия Сергей Меняйло и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

Гостей в доме встретил председатель совета Самарской общественной организации «Культурный центр Дагестан» Насрулла Гамзаев. Его помощник Магомед Саидов рассказал об особенностях культуры, традиций и обычаев народов Дагестана. После осмотра экспонатов Магомедсалам Магомедов и Дмитрий Азаров приняли участие в церемонии посадки дерева.