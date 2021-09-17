Россиянам рассказали о брендовом маршруте по Самарской области

Россиянам рассказали о том, как можно посетить главные достопримечательности Самарской области за несколько дней. Об этом сообщили эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

Так, лучшие локации региона собраны в четырехдневном брендовом туре «Жигулевские выходные» — в 2020 году он был одобрен Ростуризмом и признан национальным маршрутом по Самарской области.

В старинном селе Ширяево туристы смогут посетить музей художника Ивана Репина — место, где он написал знаменитую картину «Бурлаки на Волге», а также полакомиться «самым вкусным мороженым Самарской области» — «Сам-по».

Также путешественники побывают на Самарской Луке. Это самая большая излучина Волги, в этом месте река делает изгиб в 200 километров (от Усолья до Сызрани) и образует остров. Кроме того, здесь находятся Жигулевские горы, древние карбонатные породы высотой около 300 метров. Высшая точка — гора Стрельная (351 метр), добраться до нее можно по удобной лестнице.

В Тольятти путешественников удивит яхтенный порт «Дружба», музей АВТОВАЗа и технический музей имени Сахарова. В Сызрани туристы посетят старинный деревянный особняк купца, где угостятся иван-чаем и вареньем из помидоров, а в Самаре — знаменитый Жигулевский пивоваренный завод.

Ранее в сентябре стало известно о любимом месте россиян для отдыха в Крыму — им стала Ялта. Второе место заняла Феодосия, третье — Евпатория, четвертое — Алушта, а замыкнул пятерку лидеров Севастополь.

