Россияне назвали лучшие озера страны для путешествий осенью

Лучшим озером страны для осенних путешествий россияне назвали Ладожское озеро в Карелии и Ленинградской области — так считают 35 процентов туристов. Об этом стало известно из результатов опроса сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Кроме того, путешественники отметили озеро Байкал в Бурятии и Иркутской области, за него проголосовал 21 процент респондентов. Третью по популярности позицию заняли сразу два места — Кояшское озеро в Крыму и Сейдозеро в Мурманской области, их выбрали по восемь процентов участников опроса.

В рейтинг красивейших водоемов страны также вошло Голубое озеро в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии, Селигер в Тверской области и Баскунчак в Астраханской области (по шесть процентов голосов на каждое), Малиновое озеро в Алтайском крае (четыре процента), Кардывач в Красной Поляне и озеро Лотосов в Волгоградской области (по два процента).

Ранее в сентябре россиянам назвали десять маршрутов для путешествий по стране осенью. Отмечалось, что наиболее красочным это время года будет в регионах, богатых лесами и горами, например в Карелии, в Плесе и на Алтае.