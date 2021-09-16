Названо любимое место россиян для отдыха в Крыму

Ялта стала любимым местом россиян, отдыхающих в Крыму. При этом популярность полуострова в целом выросла — летом 2021 года россияне приезжали сюда на 34 процента чаще, чем летом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Tvil.ru, которые приводит «Комсомольская правда».

Первая строчка в рейтинге популярности курортов полуострова досталась Ялте, на втором месте — Феодосия, на третьем — Евпатория, на четвертом — Алушта, а замыкает пятерку лидеров Севастополь. Любимыми курортами также названы Судак, Алупка, Симферополь, Саки и Николаевка.

Как отметили аналитики сервиса, средняя продолжительность отдыха в Крыму увеличилась на шесть в сравнении с 2020-м. Кроме того, россияне стали на пять процентов чаще ездить в отдых с детьми. Как указывают авторы исследования, это говорит о том, что жители страны стали больше ценить время, проведенное с семьей.

Что касается цен на жилье, дешевле всего будет отдохнуть в Николаевке — там можно остановиться в среднем за 2,3 тысячи рублей в сутки. Дороже всего оказалось в Ялте — за ночь там предстоит заплатить более 4,2 тысячи рублей.