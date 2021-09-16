В Сочи пообещали открыть 25 зимних пляжей

К предстоящему сезону 2021-2022 в Сочи откроют 25 зимних пляжей. В пресс-службе администрации курорта уточнили, что зоны отдыха будут расположены на Приморской набережной в Центральном районе, набережных Адлера, Хосты, Дагомыса и поселка Лазаревское.

При посещении пляжей у отдыхающих и жителей города появится возможность принять участие в открытых спортивных тренировках, занятиях йогой, скандинавской ходьбой и другими видами активного отдыха, которые планируется проводить регулярно. Для удобства граждан на территории пляжей пообещали увеличить число скамеек, фотозон, мест для занятий спортом, а также общественных туалетов.

В пресс-службе напомнили, что с приходом зимнего сезона в Сочи продолжат работать 37 крупных объектов туристского показа в горном и прибрежном кластерах. К концу года город-курорт планирует запустить порядка 15 новых туристско-экскурсионных маршрутов.

Мэр города Алексей Копайгородский отметил, что местные курорты работают над улучшением сервиса и расширением спектра услуг. «Приложен максимум усилий к тому, чтобы пребывание в Сочи для наших гостей не только доставляло удовольствие, но и было безопасным и комфортным», — добавил он, заметив, что местные власти уже сформулировали комплекс мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности.

Ранее представители туротрасли назвали самые популярные у россиян места для путешествий на Новый год. По словам экспертов, соотечественники планируют поехать в Красную Поляну в Сочи, отправятся в туры по Золотому кольцу, а также совершат поездки по Подмосковью и в Санкт-Петербург.