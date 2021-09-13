Названы самые популярные у россиян места для путешествий на Новый год

На Новый год россияне планируют поехать в Красную Поляну в Сочи, отправятся в туры по Золотому кольцу, а также совершат поездки по Подмосковью и в Санкт-Петербург. Об этом РИА Новости рассказали представители туротрасли.

По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, лидером направлений является горнолыжный курорт Красная Поляна в Сочи, тем не менее, ситуация с туристическим потоком будет зависеть от коронавирусных ограничений. Среди популярных мест эксперт также назвал гостиницы и пансионаты Подмосковья, а третью строчку заняли экскурсионные программы по Золотому кольцу, в Санкт-Петербург и Великий Устюг.

Также Ромашкин отметил, что еще одним востребованным экскурсионным направлением стала Казань. Кроме того, представитель туроператора подчеркнул, что россияне стали выбирать короткие поездки на три-четыре дня, и зачастую не на сам Новый год, а со 2-3 января.

«Сегодня туристы в большинстве своем хотят встречать Новый год дома, с детьми, возле елки. Если десять лет назад туристы пятьдесят на пятьдесят делились на тех, кто заезжал 30-31 декабря, а вторая волна шла 3-4 января. Сейчас же 75 процентов заезжает после Нового года», — прокомментировал специалист.

Ранее в сентябре Крым, Сочи и Санкт-Петербург были названы самыми популярными отечественными направлениями у российской молодежи. Кроме того, отмечается интерес молодого поколения к поездкам в Калининградскую область, Татарстан, Екатеринбург, Нижний Новгород и на Алтай.