Названы любимые направления для путешествий у российской молодежи

Крым, Сочи и Санкт-Петербург названы самыми популярными отечественными направлениями у российской молодежи. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

По данным аналитиков, Крым стал любимым курортом более чем у половины респондентов — его выбрали 51 процент опрошенных. За Сочи и Северную столицу проголосовали 24 и 10 процентов путешественников соответственно.

Кроме того, отмечается интерес молодого поколения к поездкам в Калининградскую область, Татарстан, Екатеринбург, Нижний Новгород и на Алтай.

Десятку востребованных направлений замыкают Тверская и Тюменская области — регионы выбрали по одному проценту опрошенных.

Ранее, в августе, россиянам перечислили альтернативные черноморским курортам направления внутри страны, куда можно отправиться в сентябре. Туристам предложили съездить в Республику Алтай, на Домбай и в Горячий Ключ. Также путешественникам порекомендовали обратить внимание на Воронеж, Уфу, Саратов, Москву и Ростов-на-Дону.