В Сочи провели ежегодный учет горных козлов

На Красной Поляне в Сочи провели ежегодный учет численности редкого животного, которое является символом курорта. Об этом в пресс-службе Красной Поляны сообщили «Ленте.ру».

Так, согласно информации источника, сейчас в регионе постоянно проживает 116 кавказских серн, которые встречаются только на Западном Кавказе. Как отметил директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию Красной Поляны, в прошлом году горных коз в этой местности было 110.

«Часть "молодняка" откочевала на сопредельные территории, где плотность населения серн ниже», — пояснил он и добавил, что сотрудники курорта вместе с Сочинским национальным парком заботятся о животных, сохраняя их зоны покоя.

Уточняется, что встретить серн на курорте можно в любое время года на высоте больше двух тысяч метров. Для этого необходимо подняться на канатной дороге на панорамную площадку, где есть бинокли, или спуститься в альпийскую зону одного из цирков горы Аибга.

Ранее в сентябре стало известно, что в Сочинском национальном парке зацвели последние летние цветы. Так, в горах курорта распустились четыре вида крокусов, три из которых самостоятельные, а последний — естественный природный гибрид (нотовид). Отмечается, что такие цветы также называют шафраном.

