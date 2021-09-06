В горах Сочи зацвели последние летние цветы

В Сочинском национальном парке зацвели последние летние цветы. Соответствующую информацию публикует портал «Вести».

Согласно материалу, в горах курорта распустились четыре вида крокусов, три из которых самостоятельные, а последний — естественный природный гибрид (нотовид). Отмечается, что такие цветы также называют шафраном.

Уточняется, что один из них — шафран красивый — многолетнее растение, высота которого варьируется от 10 до 30 сантиметров. Известно, что эти цветы включены в Красную книгу России.

Второй тип — шафран долинный бледно-молочного или желтого цвета, который также является уязвимым видом, — растет в высокогорных районах Красной Поляны.

Третий цветок под названием шафран Шарояна имеет ярко-оранжевый окрас. Чаще всего это растение располагается на невысоких горах.

Последний вид летних цветов — шафран Суворова — имеет светло-желтые цветки с пурпурными жилками. Данное растение внесено в Красную книгу Краснодарского края.

В Крыму распустились цветы-предвестники осени — канны. Канны особенно распространены в Центральной и Южной Америке. Эти цветы растут на открытых солнечных участках, на влажных, богатых гумусом почвах, по берегам рек и ручьев, на приморских равнинах и в горных ущельях.