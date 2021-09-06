В Крыму распустились цветы-предвестники осени

В Ялте распустились канны, эти цветы в Крыму считаются предвестниками осени. Пик их цветения приходится на сентябрь, сообщает «Комсомольская правда».

«Канны — это огненный мост между летом и осенью. Можете идти смело, это огонь Жизни. После того, как языки пламени канн коснутся вашей души, вы почувствуете живительную энергию цветов, накопленную за длинное крымское лето», — цитирует сообщество «Никитский ботанический сад» во «ВКонтакте» фотографа Игоря Самусенко.

В публикации также отмечается, что канны стали символом Ялты — они такие же яркие и праздничные, как и сам курортный город.

Канны особенно распространены в Центральной и Южной Америке. Эти цветы растут на открытых солнечных участках, на влажных, богатых гумусом почвах, по берегам рек и ручьев, на приморских равнинах и в горных ущельях.

Ранее сообщалось, что Ялта и Сочи стали самыми популярными направлениями для романтического отдыха в предстоящем бархатном сезоне. Самое бюджетное размещение можно найти в Новом Афоне — 10 дней обойдутся в 1,5 тысячи рублей, а самое дорогое — в Лахденпохье. Там за неделю проживания придется заплатить шесть тысяч рублей.