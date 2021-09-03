Жители Хакасии выберут самый большой подсолнух

В Хакасии проходит конкурс на самый большой подсолнух. Так, жители Черногорска, чьи цветы окажутся победителями, получат ценные призы. Об этом сообщает газета «Черногорск Информ».

Отмечается, что в этом году в конкурсе участвуют 12 человек. За первое, второе, третье, четвертое и пятое места цветоводы получат телевизоры, микроволновки и пылесосы. Итоги конкурса уже подведены, однако огласят их только 18 сентября, передает портал «Юг Сибири». В прошлом году выиграл подсолнух диаметров в 60 сантиметров.

Кроме того, параллельно проводится конкурс «Городские цветы», в котором выбирают самую цветущую улицу. В состязании победили улицы Янкова, Железнодорожная, Оросительная и Вокзальная.

Ранее сообщалось, что в республике Марий Эл второй раз за год зацвели кусты сирени. По словам местного жителя Геннадия Морозова, зацвело не все растение, а только отдельные ветки. «У меня напарник нарвал букетик и поставил в кабине трактора», — признался механизатор.