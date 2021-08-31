В Марий Эл второй раз за год зацвела сирень

В республике Марий Эл второй раз за год зацвели кусты сирени. Соответствующий материал публикует издание «Марийская правда».

Местный житель Геннадий Морозов рассказал, что увидел на улице Заречной села Юледура цветущий куст сирени. По его словам, зацвело не все растение, а только отдельные ветки. «У меня напарник нарвал букетик и поставил в кабине трактора», — признался механизатор.

Известно, что сирень цветет один раз в год — чаще всего в мае, однако в республике она вновь начала плодоносить в августе. Журналисты связывают данный факт с аномальной жарой.

Ранее стало известно, что дальневосточные лотосы впервые расцвели на новом озере под Хабаровском. Первыми цветы на воде обнаружили жители местного дачного товарищества «Разлив».