Лошадь Пржевальского внесли в Красную книгу

Директор ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» Рафиля Бакирова рассказала о внесении лошади Пржевальского в Красную книгу России. Ее слова передает РИА Новости.

По информации издания, представители этого вида диких лошадей обитали в Джунгарской части пустыни Гоби до середины ХХ века, но исчезли в результате антропогенного воздействия.

Бакирова объяснила, что внесение животного в список не означает, что данный вид полностью исчез: такое решение связано с программой по сохранению лошадей. Директор учреждения отметила, что на данный момент в заповеднике живут 69 лошадей Пржевальского.

«В этом году у нас рекорд по рождению — родились 15 жеребят. В 2019 году было 11 жеребят, в этом году мы побили свой рекорд. Все прекрасно себя чувствуют. У нас уже несколько табунов, а в этом году достижение — появилась естественная холостяковая группа из девяти жеребят, которые родились и выросли на территории заповедника», — поделилась она.

Ранее стало известно, что по итогам последней инвентаризации Минприроды России, 11 объектов живого мира отнесены к категории редкости 0, то есть вероятно исчезнувшие. К их числу относится и лошадь Пржевальского.